Les performances continuent de s’enchaîner pour le lion Cheikh Tidiane Mbodj qui a encore répondu ce weekend en B2 League du Japon (10e et 11e journées).

Dans la double confrontation contre Kumamoto pour lesquelles il a terminé MVP, l’international sénégalais s’est à nouveau illustré avec deux double-doubles correspondant à ses cinquième et sixième de la saison. Lors de la première sortie, samedi, il a obtenu 13 points, 12 rebonds, 2 interceptions et provoqué 5 fautes. Le dimanche, il finissait à 11 points, 11 rebonds, 2 contres et 2 passes décisives.

Bambitious Nara s’est malheureusement incliné sur l’ensemble des deux rencontres (85-96, 63-73).

Basket221