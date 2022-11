Le club Sénégal Moto verte a organisé la 2ème journée du Championnat national de moto-cross dimanche dernier sur le circuit du Lac Rose.

Hugo Villepontoux a aligné une deuxième victoire chez les seniors. Cette course sur sable, organisée sous l’égide de la Fédération sénégalaise des Sports automobiles et motocyclistes (FSAM), s’est déroulée en 3 manches de 20 minutes, plus un tour.

Chez les juniors, le jeune pilote Ethan Lopez a décroché son premier succès. Dans cette catégorie, l’épreuve s’est tenue en 3 manches de 15 minutes, plus un tour supplémentaire. Victorieux en 2021 et 2022, Hugo Villepontoux est en train de bien défendre sa couronne.

Par contre, Maël Bragiola, chez les juniors, n’a pas gardé sa dynamique, après avoir signé une victoire d’entrée. Le jeune pilote a réalisé une mauvaise opération en terminant à la 3ème place. La course a été remportée par Ethan Lopez qui obtient son premier succès en championnat.

Pour des problèmes de mécanique, les quads n’ont pas roulé cette journée. Les prochaines courses sont prévues le 27 novembre le circuit de Diamniadio.

Avec Stades