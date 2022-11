Avec ses 5 représentants, l’Afrique aura une carte à jouer dans cette 22e édition de la Coupe du Monde de football qui débutera dimanche 20 novembre au Qatar. C’est l’avis de Wilfrid Mbappé, ancien éducateur sportif, qui sera l’un des consultants de New World Sport pour cette joute mondiale.

« Elles sont très bien préparées et donc elles n’ont pas à venir et jouer petits bras ou petits pieds (sic). Si elles sont à leur niveau, certaines équipes africaines peuvent concurrencer les Européens voire les Sud-Américains », estime le père de la star française, Kylian Mbappé, qui a des origines camerounaises, dans interview avec lequotidiendusport.

Pour lui, avec le Sénégal, le champion d’Afrique qui fera figure de porte-drapeau du continent africain, les pays équipes africaines peuvent aller loin dans la compétition. « Le Sénégal bien sur, mais les autres aussi. Je le redis, elles sont très bien préparées. Avant, elles venaient avec une préparation qui était différente de ce qui est fait. Aujourd’hui, même lorsqu’elles viennent jouer des Européens ou autres, elles peuvent montrer un très bon visage. On espère que c’est ce visage-là qu’elles vont montrer lors de cette Coupe du monde. »

Il conclut : « Que ce soit les Européens, les Africains ou les Sud-Américains, il faut venir dans cette Coupe du monde avec humilité. Qui est capable de dire : je viens, je vais gagner ! Personne ! Il faut néanmoins être ambitieux et je pense que les équipes africaines sont ambitieuses et elles ne vont pas venir en touristes. Le passé nous a montré que souvent elles font de bonnes choses et j’espère que cette année elles vont continuer à faire de belles choses. »

wiwsort.com