La Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle va procéder au réaménagement de son calendrier en fonction de la Coupe du monde 2022.

Dans un communiqué qui nous est parvenu ce mardi 15 novembre , la Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle (LSFP) a annoncé le réaménagement du calendrier des matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 durant la période de la Coupe du monde.

Prévue de 20 novembre au 18 décembre , le concert des nations de football va bouleverser pas mal de calendrier des championnats de football à travers le monde. En Europe par exemple, les cinq grands championnats vont connaitre une trêve durant cette période avant de reprendre la compétition après la compétition.

Par ailleurs au Sénégal, l’instance dirigeante du football local en décidé de faire rouler le ballon pendant le tournoi. Ainsi après les 6es journées de L1 et de L2 prévues ce weekend ci coïncidant avec le début de la Coupe du monde , la Lsfp a programmé les 7es journées pour le samedi 26 et dimanche 27 novembre, date auxquelles joueront les poules C, D, E et F de la Coupe du monde.

Les clubs devront jouer deux journées en cinq jours

Par ailleurs les 8es journées prévues le mercredi 07 et jeudi 08 décembre se joueront pendant qu’il y’aura une pause dans la Coupe du monde juste après les 1/8es Finales. Les 9es journées de première et de deuxième division se joueront également dans le même timming le dimanche 11 et lundi 12 décembre coïncidant à une pause dans la Coupe du monde après les 1/4 finales.

Toutefois , le communiqué précise que « la programmation pourrait se poursuivre au 3e jour de chaque journée en fonction de la disponibilité des Stades de Pikine, Guédiawaye ou Mbao ».

A la fin du mondial, se disputeront les 10es journées de Ligue 1 et Ligue 2 les 21, 22 et 23 décembre. Et à partir de la semaine qui suit , la programmation initiale sera reprise avec les 11es journées prévues le 28, 29 et 30 décembre 2022.

