Alors que son staff vient d’écarter son combat plébiscité contre Garga 2, Fils de Balla a le regard sur d’autres adversaires dans l’arène. Le poulain de Balla Gaye 2 vise Domou Dangou et Diène Kaïré pour sa prochaine sortie.

En plein essor depuis quelques saisons, Fils de Balla a les dieux de l’arène de son côté actuellement et il n’échoue pas à foncer vers ses objectifs. Vainqueur de Général Malika et de Gora Sock lors de ses deux dernières sorties, le lieutenant n’a pourtant toujours pas de combat. Alors que son duel contre Garga 2 était démarché, son staff a botté en touche ce face-à-face. Les raisons ? Garga 2 est resté quatre ans sans livré le moindre combat dans l’arène et prendre ce combat n’était pas dans les plans du clan de Fils de Balla qui ne manque pas toutefois de vis-à-vis.

Présent au stade le week-end dernier, le poulain du BG2 en a profité pour défier Domou Dangou et Diène Kaïré. « J’ai entendu les rumeurs concernant mon combat contre Domou Dangou, mais aucun promoteur ne m’a encore contacté pour cela. De ma part, je suis prêt pour l’affronter. Comme les lutteurs ne veulent pas le croiser, moi, je veux l’avoir. Je suis également prêt pour Amanekh et Diène Kaïré », a martelé Fils de Balla dans des propos relayés par Record.

wiwsport.com