Après le Championnat national de Jeu de dames à Louga a pris fin vendredi dernier. Remporté par le GMI Ndiaga Samb pour la 2ème consécutive, capte maintenant sur la Coupe d’Afrique qui aura lieu au Mali du 18 au 27 novembre.

Dans un entretien avec Stades, le président de la Fédération de jeu de dames, Adama guèye se projette sur la coupe d’Afrique au Mali prévu du 18 u 27 novembre.

«Pour les prochains Championnats d’Afrique, le Sénégal a deux places. Normalement, c’est le 1er et le 2ème de ce championnat national qui doivent participer. Mais vu que Ndiaga qui a terminé à la tête de la compétition est dans la réglementation particulière de la Confédération Africaine de Jeu de Dames. Il a été dit que «tout joueur de quelque nationalité que ce soit qui a participé à trois world cup dont deux en Afrique et qui a eu +2 de moyenne de points obtenus sur ces trois world cup là est qualifié 5 d’office». Du coup la 1ère place pour le Sénégal revient à Abdoulaye Der et la 2ème à Bassirou Ba», explique le président.

Interrogé sur les objectifs du Sénégal dans ce championnat, il répond : «Depuis le sacre de Ndiaga Samb en 2016 à Bamako, le Sénégal n’a pas remporté de championnat d’Afrique. Quand on joue en Afrique, nous n’avons pas deux ambitions, loin de là. La seule et unique chose, c’est prendre la 1ère place. Ce qui est inédit avec ces qualifiés pour le Championnat d’Afrique, c’est que depuis 2006 lors du mondial par équipe en Italie, c’est la première fois que Bassirou Ba, Abdoulaye Der et Ndiaga Samb sont dans une même compétition officielle sur le plan continental. Le Sénégal a une bonne équipe et fera bonne impression« .

