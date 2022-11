L’équipe nationale du Sénégal a effectué sa deuxième séance d’entraînement ce mardi avec un groupe de 25 joueurs. Les Lions sont ainsi entrés dans la préparation du premier match contre les Pays-Bas lundi prochain.

Après leur première séance d’entraînement effectué ce lundi soir à Al Duhail Handball Arena avec un groupe de 19 joueurs. Les Lions du Sénégal se sont encore entraînés ce mardi soir cette fois-ci à huis clos mais avec un groupe de 25 joueurs.

En effet six joueurs ont rejoint la tanière ce mardi soir après avoir joué dimanche soir avec leurs clubs respectifs. Il s’agit du joueur de l’Olympiakos Pape Abou Cissé, de celui du Milan AC Fode Ballo Touré, des marseillais Pape Gueye et Bamba Dieng et des monégasques Ismail Jakobs et Krépin Diatta.

Seul Sadio Mané manque encore à l’appel!

Pour le moment seul Sadio Mané blessé au genou manque à l’appel pour que le groupe soit complet. Le joueur du Bayern Munich va faire un test IRM (Imagerie à Résonnance Magnétique) ce dimanche en Allemagne pour connaître l’évolution de sa blessure avant d’être fixé sur son sort.

