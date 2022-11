Au moment de s’engager dans sa troisième phase finale de Coupe du Monde, le Sénégal sera la seule et unique nation à compter aucun footballeur local dans son effectif.

Le coup d’envoi de la 22e édition de la Coupe du Monde de la FIFA s’apprête à être donné, au Qatar. À partir du 20 novembre prochain jusqu’au 21 décembre, 32 nations vont se disputer la plus belle des coupes, détenue par les Bleus de la France depuis le 15 juillet 2018, soit un peu plus de quatre ans. Exceptionnellement, l’instance faitière du football mondial a permis aux différents sélectionneurs de convoquer un total de 26 joueurs.

Ainsi, après publication de toutes les listes, 841 footballeurs, venus des quatre coins du monde, prendront part à la compétition. Mais un constat, loin d’être surprenant et nouveau, est venu « perturber » dans les choix des techniciens. En effet, comme en 2018 avec la Suède, le Sénégal comptera aucun élément évoluant dans un club local. Au Qatar, la bande à Aliou Cissé sera la seule à n’avoir dans son effectif aucun footballeur local.

Cependant, d’un autre regard, plusieurs clubs du championnat local seront bien représentés, d’autant plus que dans la liste des 26 joueurs, 15 ont été formés au pays ou sont passés dans un club local. Il s’agit de Formose Mendy (AF Darou Salam), Pape Abou Cissé (AS Pikine), Cheikhou Kouyaté (ASC Yeggo), Pathé Ciss (Diambars), Idrissa Gueye (Diambars), Pape Matar Sarr (GF), Moustapha Name (Dakar Sacré-Cœur), Mamadou Loum Ndiaye (US Ouakam), Famara Diédhiou (Dakar Sacré-Cœur), Nicolas Jackson (Casa Sports), Ismaila Sarr (GF), Sadio Mané (GF), Krépin Diatta (Oslo Foot), Iliman Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur), Bamba Dieng (Diambars).

