En concoctant sa liste des 26 joueurs pour participer à la Coupe du monde, Aliou Cissé est allé piocher dans plusieurs championnats. Quel pays a fourni le plus de joueurs à cette sélection au Qatar ? Dans quel niveau évoluent la plupart des Lions ?

Le Sénégal compte des joueurs presque dans toutes les ligues du monde que ça soit en premières divisions ou en divisions inférieures. Dans sa liste de 26 joueurs convoqués pour les besoins de la Coupe du monde au Qatar, Aliou Cissé a eu un choix assez large. Le sélectionneur national a concocté son effectif mondialiste autour de 10 pays différents. L’Angleterre, la France, l’Espagne… sont entre autres les pays ayant fourni des joueurs à la Tanière.

Dans ce groupe, on décompte 10 internationaux venant de l’Angleterre. 6 joueurs sont pensionnaires de la Premier League et 4 autres évoluent en Championship. Après l’Angleterre, la France arrive en seconde position avec 6 joueurs fournis à ce groupe d’Aliou Cissé à travers la Ligue 1 et la Ligue 2. L’Espagne qui est devenu un nouveau champ d’expression des Lions a libéré 3 joueurs que sont Nicolas Jackson, Youssouf Sabaly et Pathé Ciss.

En plus de ces trois pays qui ont pourvu 73% du groupe présent au Qatar, l’Allemagne, l’Italie, la Chypre, la Grèce et la Turquie ont donné le reste des joueurs devant défendre les couleurs du Sénégal dans cette 22ième édition de la Coupe du monde. A noter aussi que 21 des 26 présents évoluent en élite tandis que 5 Lions sont pensionnaires de deuxièmes divisions notamment 4 en Championship (Seny Dieng, Iliman Ndiaye, Loum Ndiaye et Ismaïla Sarr) et Formose Mendy d’Amiens SC.

Par ailleurs, ces chiffres démontrent une nette évolution quant au niveau de championnat où évoluent les Lions. Pendant un moment, la France et la Turquie avaient une plus forte représentation dans la sélection avant que le top 3 européen ne vienne s’installer dans les choix d’Aliou Cissé.

