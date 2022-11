Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a lancé un appel direct aux dirigeants mondiaux réunis en Indonésie pour le 17e sommet du G20 pour appeler au cessez-le-feu pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et entamer le dialogue comme première étape pour amener le conflit en Russie et L’Ukraine à sa fin.

« Nous ne sommes pas naïfs de croire que le football peut résoudre les problèmes du monde. Nous savons que notre objectif principal en tant qu’organisation sportive est et devrait être le sport, mais parce que le football unit le monde. Cette Coupe du Monde de la FIFA, avec cinq milliards de personnes qui la regardent, peut être le déclencheur d’un geste positif, d’un signe ou d’un message d’espoir », a ainsi plaidé le patron du football. « Le football et la Coupe du monde de la FIFA vous offrent, à vous et au monde, une plate-forme unique d’unité et de paix dans le monde entier », a ajouté le président Infantino. « Alors profitons de cette occasion pour faire tout notre possible pour commencer à mettre fin à tous les conflits. »

Infantino a poursuivi son plaidoyer pour inviter les dirigeants du monde à asseoir le dialogue et ainsi profiter de ce mois de football pour revenir à l’accalmie et à la paix. « Peut-être que la Coupe du monde actuelle, qui commence dans cinq jours, peut vraiment être ce déclencheur positif. Donc, mon plaidoyer, à vous tous, est de penser à un cessez-le-feu temporaire, pendant un mois, pour la durée de la Coupe du monde de football, ou au moins à la mise en place de couloirs humanitaires, ou à tout ce qui pourrait conduire à la reprise du dialogue comme un premier pas vers la paix. Vous êtes les leaders mondiaux; vous avez la capacité d’influencer le cours de l’histoire ».

Un message plaidoyer fort du Président Infantino auprès des dirigeants du G20 pour un monde de paix et notamment grâce à la magie du football. « Vous savez tous ce que le football signifie pour votre peuple et pour vos pays ; c’est une question de passion, c’est une question d’inclusion, c’est une question de tolérance, c’est une question de non-discrimination et c’est une question d’éducation », a poursuivi le président Infantino. « Le football est un investissement dans nos enfants, pour notre avenir. Le football unit le monde, et parce que le football unit le monde, la Coupe du monde est une occasion de rassembler les gens dans la paix et la joie, quelque chose de profondément nécessaire en ces temps turbulents que nous vivons ».

La Coupe du monde au Qatar débutera dimanche prochain avec l’affiche Qatar vs Equateur. Pour rappel, l’Ukraine et la Russie ne seront pas au Qatar pour après que le premier nommé a échoué aux play-offs et le deuxième ait été sanctionné et banni de la compétition.

wiwsport.com avec la FIFA