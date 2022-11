Scénario inimaginable ! Reug Reug et son agent Leyti Sène ont divorcé. Les raisons évoquées par ci par là sont encore très floues.

Leyti Sène est un grand amoureux de la lutte. Il était là à l’aube de la carrière de Reug Reug. Et c’est lui qui gérait ses intérêts et le soutenait financièrement. «Leyti et Reug Reug ont divorcé, il y a un clash entre eux», nous révèle une source sûre dans Sunu Lamb qui a sourdement tenté de les réconcilier sans succès.