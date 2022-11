Yacine Messaoudi est apparu déçu en conférence de presse après la défaite de son équipe contre le Cameroun (27-28) en troisième journée du groupe C. Il assure de tirer les enseignements nécessaires pour bien préparer son match de quart de finale de la CAN.

« Elles sont des compétitrices, faire tomber, ça fait partie de la vie. Ca fait partie du sport, ça fait mal mais il faut être capable de se relever, de se remobiliser quel que soit adversaire qu’on va affronter donc honnêtement. Concentrons-nous sur nous, je voulais je le répète suffisamment, on est parfaitement imparfait mais c’est une équipe qui est capable de s’appuyer sur le cœur. Il y’a d’autres équipes qui auraient abandonné vu le scénario du match on s’est accroché jusqu’au bout. On a eu une balle pour revenir (…) », déclare-t-il.

Les Lionnes qui défient l’Egypte pour une place en demi-finale du championnat d’Afrique des Nations féminines de Handball, vont essayer de se tres vite se relever. « On a envie d’être positif Avec l’aide de Dieu on va se reverser et on prendre le chemin qui est le nôtre c’est à dire l’Égypte en quart de finale C’est un combat physique donc les premiers temps ça va être la récupération le deuxième temps l’analyse technico-tactique parce que le match doit être riche en enseignements, ont a beaucoup appris, il faut se servir de ce qui s’est passé et le troisième temps vers l’analyse de l’adversaire. »

