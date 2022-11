La 6ème édition de l’Open international de Dakar a vécu ce week-end au stadium Marius Ndiaye où Monica Sagna (+78 kg), Abderrahmane Diao (-90 kg) et Mbagnick Ndiaye (+100 kg) ont fait retentir l’hymne national du Sénégal.

Cette 6ème édition de l’Open international de Dakar a réuni des athlètes de haut niveau venus de 26 pays. Durant deux journées de combats, les judokas ont rivalisé d’ardeur sur le tapis, devant des officiels et des responsables de cette discipline venus assister à cet évènement inscrit dans le circuit qualificatif aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Au terme des combats, l’équipe du Sénégal, composée de 18 athlètes, a obtenu 8 médailles (3 or,1 argent et 4 bronze) remportées par Monica Sagna (+78 kg), Abderrahmane Diao (-90 kg) et Mbagnick Ndiaye (+100 kg). Les Lions occupent la deuxième place derrière l’Angola (3 or, 1 argent et 5 bronze).

La Côte d’Ivoire, le Maroc et la Guinée complètent le Top 5 avec chacun une médaille d’or. Toujours en quête de points pour les JO de Paris 2024, les Lions du judo iront prendre part à l’Open de Yaoundé le week-end prochain.

Avec Stades