Convoqué pour la Coupe du Monde, Memphis Depay arrivera assez juste pour le premier match, lundi prochain, contre le Sénégal.

Deuxième meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas avec 42 réalisations, à 8 unités du meilleur artificier, Robin van Persie, Memphis Depay compte sans doute occuper les plus grands rôles de sa sélection pendant la Coupe du Monde. Cependant, l’attaquant du FC Barcelone devra patienter un tout petit peu avant de s’engager pleinement dans la compétition.

En effet, son sélectionneur a annoncé, vendredi dernier, qu’il ne le fera pas jouer titulaire lors du premier match, lundi 21 novembre, face au Sénégal. Pour cause, le footballeur de 28 ans est blessé avec sa sélection depuis le 22 septembre dernier et n’a plus joué depuis cette date. Bien qu’il se soit normalement entraîné avec ses partenaires ce lundi 14 novembre, il ne devrait pas débuter contre les Lions.

« Ça se passe bien. Je travaille sur mon chemin et je me sens en forme. Je me suis entraîné très dur ces dernières semaines« , a déclaré Depay dans des propos rapportés par NOS. C’était difficile d’entendre que je ne serai pas titulaire (contre le Sénégal). Mais tout a une raison et l’entraîneur a une vision avec l’équipe. Nous communiquons bien les uns avec les autres »

wiwsport.com