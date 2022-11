Kalidou Koulibaly s’est montré très agacé par la nouvelle contre-performance de Chelsea, qui s’est incliné 1-0 face à Newcastle ce samedi en Premier League. L’international sénégalais assure que les Blues ne sont « pas à leur place » et que les joueurs sont les fautifs.

Chelsea s’est de nouveau incliné ce samedi, contre Newcastle (1-0), et cela n’a pas du tout plu au défenseur central des Blues Kalidou Koulibaly. L’international sénégalais s’est montré très frustré par la position occupée par Chelsea, qui n’est que huitième de Premier League, et se sent le premier responsable, au même titre que ses coéquipiers.

« Ca fait mal, on était venu ici pour prendre trois points, affirme-t-il au micro de Canal +. On savait qu’ils étaient dans un bon moment, qu’ils mettent de l’intensité et que surtout à domicile ils ont leur public derrière eux. Donc on savait que ça allait être très difficile pour nous. »

« Malheureusement on a beaucoup de blessés et nous qui étions présents aujourd’hui ne sommes pas dans un bon moment, ajoute-t-il, alors que Loftus-Cheek et Azpilicueta ont dû abandonner la partie à cause de blessures. Le break arrive au bon moment pour nous, on a besoin de recharger les batteries, penser à autre chose et revenir après le Mondial avec une autre mentalité.«

Et il conclut: « Aujourd’hui Chelsea n’est pas à sa place et les seuls fautifs c’est nous. Donc on doit se regarder dans les yeux et continuer à travailler pour remettre Chelsea à sa place. »

"Chelsea n'est pas à sa place. Les seuls fautifs, c'est nous !" Les mots forts de Kalidou Koulibaly après la défaite des Blues face à Newcastle 🗣️#NEWCHE | #PremierLeague pic.twitter.com/W2yeniITNV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 12, 2022

Son entraîneur Graham Potter a lui estimé que « la fatigue et les blessures ont eu un impact » sur l’issue de la rencontre du jour et compte sur la trêve internationale pour remettre les esprits dans le bon sens: « Nous devons nous ressourcer et repartir pour la seconde moitié de la saison. »

« Je pense que nous avons commis trop d’erreurs involontaires pour maintenir une bonne qualité et une bonne pression, plaide le coach anglais. Encore une fois, c’est tout à l’honneur de Newcastle, ils jouent bien, et ils sont dans un très bon moment. Vous pouvez probablement voir la différence entre les calendriers d’un match par semaine et la période intense que nous avons eue. »

Lui qui enchaîne une troisième défaite consécutive pour la première fois depuis 2002, ne s’inquiète pas forcément de cette situation: « Ce n’est pas agréable de ne pas obtenir de résultats. C’est aussi simple que cela, mais je dois examiner les raisons et la situation que nous avons dû gérer. Cela n’a pas été simple du tout. »

« Nous avons eu beaucoup de matchs, quelques blessures de joueurs clés, qui nous ont déstabilisés, et aujourd’hui encore vous voyez qu’ils manquent. C’est une période qui a été incroyablement difficile. Vous affrontez quatre des équipes qui sont dans le meilleur moment de la Premier League en termes de version d’eux-mêmes et cela peut vous mettre au défi aussi. Même si nous ne pouvons pas l’accepter, nous devons faire avec et essayer d’aller de l’avant. »

RMC Sport