Iliman Ndiaye, le footballeur rouennais qui évolue à Sheffield United depuis 2019, a été sélectionné comme attaquant de l’équipe du Sénégal pour la Coupe du monde au Qatar. Un rêve d’enfant pour le jeune prodige du ballon rond.

« Mon objectif ? La coupe du monde avec le Sénégal ! Depuis que je suis tout petit je me dis que je vais gagner la coupe du monde avec le Sénégal », confiait Iliman Ndiaye à la chaîne YouTube Oh My Goal en janvier dernier. Une partie du rêve du jeune footballeur rouennais de 22 ans est devenue réalité vendredi 11 novembre.

Le milieu offensif de Sheffield United a été officiellement sélectionné par l’entraîneur Aliou Cissé pour faire partie de l’équipe du Sénégal de football lors de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre 2022). Il fera partie des attaquants aux côtés de Bamba Dieng (Olympique de Marseille) et Sadio Mané (Bayern Munich).

« Dès son plus jeune âge, il sortait du lot »

Le jeune footballeur, qui évolue en pro depuis 2019, a connu une ascension fulgurante. Tout a commencé lors d’une visite familiale au Sénégal. Alors qu’Iliman Ndiaye n’est âgé que d’un an, son grand-père lui met un ballon entre les pieds. Un ballon qu’il ne quittera plus.

A quatre ans, il intègre le Rouen Sapins Football Club, un club amateur des Hauts de Rouen. L’enfant impressionne déjà, notamment par ses dribbles. « Dès son plus jeune âge, il sortait du lot. Il avait un don mais en plus il travaillait en dehors des entraînements avec son papa. C’était un vrai guerrier qui ne lâchait jamais rien sur le terrain », souligne Hassan Talani, qui l’a entraîné quelque temps au club des Sapins.

« Un jour, à la fin d’un entraînement, j’ai vu Iliman en train de pleurer. Son papa m’a dit que l’entraînement était passé trop vite et qu’Iliman voulait continuer à jouer », se remémore l’entraîneur. Hassan Talani se souvient aussi d’un joueur « respectueux avec ses coéquipiers, qui aidait souvent les autres, un leader ».

« Il a toujours travaillé, il n’a jamais rien lâché et il est récompensé »

Quand l’ancien entraîneur du club – il l’a quitté il y a quelques mois – a appris la sélection du joueur pour la Coupe du monde, il s’est senti « plus qu’heureux ». « Il m’a toujours dit qu’il voulait jouer pour le Sénégal. C’était son rêve depuis tout petit et c’est amplement mérité ! Il a tout fait pour, il a toujours travaillé, il n’a jamais rien lâché et il est récompensé », se réjouit Hassan Talani.

« Immense fierté pour l’ensemble du club qui a vu Iliman effectuer ses premières foulées, ses premiers dribbles et ses premiers buts », a écrit le Rouen Sapins FC dans une publication sur son compte Facebook.

Un jeune prodige

Après cinq ans passés au club des Sapins, il arrive au FC Rouen en 2009. Sur YouTube, son père, chorégraphe d’origine sénégalaise, publie des vidéos de ses entraînements et de ses matchs. A 10 ans, il est champion de futsal.

A 11 ans, Ilman Ndiaye est invité de Midi en France qui le qualifie de « petit virtuose » du football.

Après un an au FC Rouen, il quitte la ville où il est né pour le centre de préformation de Marseille entre 2010 et 2014 puis le Dakar Sacré Coeur, au Sénégal, jusqu’en 2016. Il se rend ensuite en Angleterre où, après avoir essuyé plusieurs refus, il intègre le Rising Ballers, puis Boreham Wood (club de 5e division).

Le numéro 10 de Sheffield United

En 2019, sa carrière prend un nouveau tournant. Il signe avec Sheffield en U21. Prêté à Hyde United en 2019-2020, il fait ses débuts en Premier League avec les Blades en mars 2021 lors d’un match perdu contre Leicester City. Pendant la saison 2021-2022, il devient titulaire. Le numéro 10 fait ses preuves. Il marque sept buts et délivre deux passes décisives. Depuis le début de la saison 2022-2023, il totalise déjà neuf buts et deux passes décisives, le faisant figurer parmi les meilleurs buteurs de la ligue de football EFL Championship. En juin 2022, il connaît sa première sélection officielle. Aliou Cissé, l’entraîneur des Lions de la Teranga, l’appelle pour affronter le Bénin en qualification pour la CAN (Coupe d’Afrique des Nations) 2023.

Pour Hassan Talani, il ne fait aucun doute qu’Iliman Ndiaye ira loin. « On va le découvrir mais c’est un joueur extraordinaire. Ça va être une future star du football mondial », prédit l’ancien entraîneur.

