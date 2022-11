La Tri rend ses hommes. Ce lundi soir, Gustavo Alfaro, sélectionneur de l’Equateur, a annoncé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde.

C’était une annonce très attendue du côté de la côte ouest de l’Amérique du Sud. Sur ses réseaux sociaux sur le coup de 17h50 heure équatorienne (22h50 GMT) ce lundi, l’Equateur, dernière sélection qui n’avait encore pas publié sa liste pour la Coupe du Monde, a enfin levé le suspense en dévoilant celle-ci. Comme l’ensemble des autres nations, Gustavo Alfaro fera avec 26 joueurs au Qatar.

Parmi les footballeurs convoqués, on retrouve bien évidemment le capitaine et l’avant-centre à tout faire : Enner Valencia, mais également les pensionnaires de Brighton Pervis Estupiñán et Moisés Caicedo. Blessé le week-end dernier avec son club Augsbourg, le milieu de terrain récupérateur, Carlos Gruezo, qui souffrait d’une légère entorse à une cuisse, est bien présent également.

En revanche, il n’y aura pas de Byron Castillo au Qatar. Soupçonné d’avoir falsifié ses documents de naissance, le latéral droit de 24 ans a longtemps mis l’Equateur sous la menace d’une expulsion. Finalement, le sélectionneur Gustavo Alfaro préfère se passer de ses services, alors que le joueur a été blessé lors du dernier match amical disputé par La Tri dimanche dernier contre l’Iraq.

🇪🇨 LA LISTA DE ECUADOR PARA QATAR. pic.twitter.com/OeyZ8oZzhM — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 14, 2022

🔥 Aquí están los 26 jugadores elegidos por el DT #GustavoAlfaro para jugar la @fifaworldcup_es, estamos listos para hacer historia @PilsenerEcuador ❤️ ¡Un solo latido que representa a 18 millones de ecuatorianos! #HaremosHistoria pic.twitter.com/xy1grHHBAc — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 14, 2022

wiwsport.com