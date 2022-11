C’est l’une des dernières sélections à publier sa liste pour la coupe du monde. Le sélectionneur du Ghana Otto Addo a rendu publique ce lundi sa liste des 26 joueurs pour le mondial Qatari prévue du 20 novembre au 18 décembre prochain. Le technicien de 47 ans a ainsi fait appel aux frères Ayew (André et Jordan) qui vont porter cette équipe des « Black Stars » au Qatar.

Agé de 32 ans, André Ayew va faire figure de patron dans cette sélection. Le joueur évoluant à Al Saad est le joueur le plus expérimenté dans cette liste avec 107 sélections à son actif. Après l’Afrique du Sud en 2010 et le Brésil en 2014, le grand frère à Jordan Ayew va disputer sa troisième coupe du monde au Qatar dans la peau d’un capitaine. Il aura ainsi la lourde tâche de guider les « Blacks Star » afin de rééditer le parcours héroïque de 2010 (quart de finaliste de la coupe du monde).

Le Ghana est logé dans le groupe H en compagnie du Portugal, de la Corée du Sud et de l’Uruguay.

Head Coach of the @GhanaBlackstars Otto Addo has named his squad for the FIFA World Cup.

🔗 https://t.co/1mwuWcPFho#BringBackTheLove | #BlackStars pic.twitter.com/OBMGclDIim

— Ghana Football Association (@ghanafaofficial) November 14, 2022