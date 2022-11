Le Sénégal, pays hôte de la 25e édition du championnat d’Afrique des nations féminines de Handball tentera en début de soirée au stade Omnisport de Diamniadio, à 20h de sceller la première place du groupe C. Il s’agira donc de départager les Lionnes de la Téranga et celles d’indomptables qui comptabilisent quatre points pour avoir enregistré deux victoires en phase de poules contre Madagascar et face à la Côte d’Ivoire.

Face aux Camerounaises vice-championnes d’Afrique lors de la deuxième édition, la victoire est loin d’être acquise. Ce sera un duel des Lionnes qui nécessite un combat déclaré par le sélectionneur du Sénégal Yacine Messaoudi

« Ça va se jouer dans plein de domaines, le rapport de force, le défi physique. C’est sûrement la plus physique de cette compétition, elle va nous imposer un gros combat dans lequel on va tenter de répondre. Je pense vraiment que si on est capable physiquement de répondre à la densité qu’elles vont nous imposer sur le plan du handball on a de la compétence, de la rotation. Je suis convaincu qu’on est capable collectivement de répondre aux qualités individuelles au Cameroun. » La voie est toute tracée, le défi physique sera la clé du match. Qui décrochera la première place de ce groupe C ? Réponse coup de sifflet final de cette rencontre. A noter que le vainqueur évitera un gros calibre en quart de finale de la compétition et d’affronter un des meilleurs troisièmes.