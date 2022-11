Comme ils se retrouvent. Le Sénégal et l’Egypte vont encore une fois se batailler pour une seule place. Cette fois-ci, un billet pour les demi-finales de la 25e édition du championnat d’Afrique des nations féminines de handball est en jeu.

Après avoir enchaîné deux victoires, la sélection féminine du Sénégal a été barrée ce lundi par l’équipe Camerounaise en troisième journée du groupe C. Ce revers à seulement d’un point d’écart a coûté la première place aux Lionnes qui terminent deuxièmes de leur groupe avec quatre points. En quart de finale, les joueuses de Yacine Messaoudi vont défier l’Égypte pour une place en demi-finale.

Logées au départ dans le B, avec le Maroc, la Tunisie, la Guinée et le Congo, les Egyptiennes ont enregistré trois victoires et une défaite face au Congo. Avec 6 points, elles terminent deuxièmes du groupe de leur groupe et croisent le fer les Lionnes en quart de finale. Cet affrontement est programmé mercredi soir à Dakar Arena de Diamniadio.

