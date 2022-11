La sélection du Sénégal a chuté en rencontre de la troisième journée contre le Cameroun (28-27) , ce lundi à Dakar Arena. Les Lionnes n’ont pas su enchaîner après leurs deux succès en phase de poules. Elles perdent ainsi la première place du groupe C.

Comme on pouvait s’y attendre, le duel entre lionnes du Sénégal et celles indomptables a débuté tambour battant. Les deux équipes n’ont manqué aucune réplique, coude à coude au tableau d’affichage. C’est après 5 minutes de jeu que les vice-championnes se détachent à la suite des multiples pertes de balles des Lionnes. En parallèle, les Camerounaises corsent l’addition. A la fin du second round, elles devancent leur adversaire de 5 pions (14-9). La petite pause aura fait du bien aux Lionnes. Sagna et Fanta Keita se montrent plus décisives. La gardienne du Sénégal, Toubissa Justica plus concentrée, enchaîne des arrêts, permettant à ses coéquipiers de réduire le score à seulement deux points à l’issue de la première demi-heure. Les deux équipes rentrent ainsi dans les vestiaires sur le score de (18-16).

L’intensité ne change pas au retour des vestiaires. Fanta Keita remet les deux équipes à égalité (19-19). Le Sénégal qui n’a jamais mené dans cette partie, courant pendant 60 minutes après le score, se fait devancer de nouveau. Malgré des dernières minutes de folie, les coéquipières de Hawa, manquent le coche. Insuffisant pour stopper l’élan des vice-championnes en titre, qui remportent le match (28-27). Le Sénégal rate l’occasion de terminer en tête de la poule C et retrouve l’Egypte en quart de finale.

