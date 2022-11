Lors de la cérémonie d’ouverture des phases nationales de sports travaillistes, le 2ème vice-président de la FSF, par ailleurs patron de la LFA est revenu sur la blessure de Sadio Mané. Selon Abdoulaye Saydou Sow, le Niantio et bel et bien blessé et que les sénégalais doivent faire avec.

Le patron de la Ligue de football amateur invite les Sénégalais à accepter la volonté divine même s’il reconnait que Sadio Mané est un pilier dans l’équipe.

«Il faut essayer de surmonter tout cela et rien que la force et la présence de Sadio devraient pouvoir renforcer la dynamique de groupe. Mais, pour le reste, il faut dire aux sénégalais ce qui s’est réellement passé : Sadio est blessé et il est un poids dans cette équipe mais il faut faire aussi avec et ne faut pas trop pleurnicher. Nous devrons compter sur les premiers matchs sans Sadio et gagner sans Sadio parce que nous avons 25 joueurs en dehors de Sadio. Personne ne l’aurait souhaité mais c’est ça qui nous arrive. Nous sommes des croyants et acceptons la volonté divine», nous fait-il savoir dans Record.

Avec Record