Lac de Guiers 2 a répondu aux amateurs de lutte qui ont émis leur souhait de le voir affronter le phénomène de la lutte Siteu. Selon lui, ce dernier a d’autres potentiels adversaires avant de le viser.

L’autre figure de la lutte à Guediewaye a d’abord analysé le combat de Siteu face à Papa Sow. « Ils ont bien préparé le combat avec une bonne forme physique. Je pense que Papa Sow a suivi des consignes donc il n’est pas à blâmer. C’est un bagarreur et ce jour là, il a lutté autrement. On peut l’interpréter ainsi peut être qu’il a voulu jouer sur son expérience face à la fougue de la jeunesse de Siteu » déclare t-il dans un entretien avec Lutte Tv.

Lac de Guiers 2 a aussi félicité la prestation de Siteu que l’on surnomme le phénomène de lutte. De ses qualités, il apprécie sa bonne communication et son respect pour ses aînés. « Je ne pensais pas qu’il pouvait faire cela. Il est talentueux je dois l’avouer. En plus, il a beaucoup travaillé physiquement. Je pense aussi qu’il n’a pas fait beaucoup de musculation et a préféré faire plus de « contact » lors des entraînements. Finalement, c’est payant ».

Avec tous ses éloges, il dit ne pas être prêt à l’affronter. Selon lui, l’affiche Lac de Guiers 2 v Siteu n’est pas encore d’actualité. Il explique. « Je veux bien donner une chance aux plus jeunes. Mais je pense que Siteu doit d’abord prendre sa revanche sur Gouye Gui où il dit qu’il a fait une erreur lors de ce combat. Il y’a aussi Sa Thies sur sa route avant de sauter en classe supérieure pour m’affronter ».

wiwsport.com