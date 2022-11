De nouveau buteur en Championnat ce dimanche, Mame Biram Diouf a permis à Konyaspor de s’imposer sur la pelouse de Kayseripor (1-2).

Le duel d’attaquants sénégalo-sénégalais entre Mame Baba Thiam et Mame Biram Diouf, tous deux titulaires, a tourné en faveur du second. Remplacé dans l’heure de jeu, le Champion d’Afrique de 30 ans n’a pu répondre au but de l’ancien joueur de Hatayspor pour éviter la défaite de son équipe, Kayserispor.

Auteur d’un doublé contre Trabzonspor lors de la dernière journée, Mame Biram s’est offert de son 4e but de la saison en Championnat en inscrivant le 1-2 des siens sur penalty à la 22e minute. Grâce à lui, Konyaspor retrouve la victoire après cinq matchs de rang et revient à trois points de la 2e place de Super Lig.

GOL: ⚽️ 22' Mame Biram Diouf (P) Kayserispor 1-2 Konyaspor Maç yayınları, anlık goller ve pozisyonlar için: @GoltubeTv pic.twitter.com/irWOQYnNNw — GT – Anında Goller (@ceptegol6) November 13, 2022

