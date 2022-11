Littéralement dominée, la Salernitana a lourdement chuté sur la pelouse de Monza ce dimanche (0-3). Boulaye Dia a disputé l’intégralité du match.

Pas de regain de confiance pour la Salernitana qui part à la trêve pour la Coupe du Monde avec une nouvelle défaite. Battus par la Fiorentina lors de la précédente journée, les hommes de Davide Nicola n’ont pu se rependre ce dimanche à l’occasion du 15e acte de Serie A. Très inférieurs, les Grenats s’inclinent logiquement contre l’AC Monza (0-3).

Ce duel entre deux équipes ambitieuses a très nettement tourné en faveur des locaux au bout de 45 minutes. Carlos Augusto (24e) et Dany Mota (35e) ont permis aux siens d’aller à la pause avec l’avantage. Et puis, Boulaye Dia et se partenaires concédaient un 3e but sur penalty dans le dernier quart d’heure. Au classement, Salernitana reste 12e.

