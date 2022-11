Sélectionné par Aliou Cissé dans la liste du Sénégal pour disputer la Coupe du monde 2022, Formose Mendy qui « fait la fierté de son club » a été encensé par son entraineur Philippe Hinschberger.

Son ascension a été fulgurante dans son club d’Amiens mais également en équipe nationale du Sénégal. En seulement deux apparitions sous le maillot des Lions, Formose Mendy a convaincu Aliou Cissé de l’inclure dans sa liste pour disputer la Coupe du monde 2022.

Selon son entraineur en club Philippe Hinschberger, cette sélection en plus d’être une »‘une fierté » pour le club Amiénois, récompense le travail du joueur mais également du staff dudit club a t’il déclaré dans des propos relayés par le11hdf :

« Cette convocation à la coupe du monde sanctionne l’ascension fulgurante de Formose Mendy. Il faut aussi féliciter le recrutement de John (Williams) sur ce coup-là, qui a été chercher un garçon que personne ne connaissait et qui, un an plus tard, est international sénégalais. Quand on voit ses premiers entraînements et ses premiers matches, c’est un garçon transformé aujourd’hui. On est content parce qu’on se dit aussi, en tant que staff technique, qu’on y est pour quelque chose. Tout le monde est à féliciter, de celui qui l’a recruté, à ceux qui l’ont entraîné jusqu’au joueur. C’est une fierté pour le club d’avoir un garçon de 21 ans sélectionné en équipe A du Sénégal » a fait savoir Philippe Hinschberger.

Arrivé en juillet 2021 à Amiens, Formose Mendy a joué 14 matchs de Ligue 2 cette saison pour 1 but inscrit. Il est titulaire indiscutable dans cette formation de D2 française qui occupe la 7e place du classement en Ligue 2 Bkt.

