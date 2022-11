Battu vendredi (104-95), Philadelphie a retrouvé le chemin des filets cette nuit. Sur son parquet, il a rendu les coups aux Hawks d’Atlanta.

Les Sixers ont remporté une 6e victoire de la saison avec une grosse première période réussie. Au Wells Fargo Center, ils ont largement dominé les débats face à la bande de Trae Young (27 points et 11 rebonds). En face, Joel Embid a encore une fois montré qu’il était le patron avec 42 points et 10 rebonds. Les Sixers sont partis rassurés aux vestiaires (37-24 ; 30-27). La deuxième période sera moins à leur avantage mais les Sixers portés aussi par Tobias Harris (21 points) et Tyrese Maxey (26 points) maîtrisent le sujet malgré les rounds perdus mais avec un petit écart (32-33 ; 22-25).

Lors du match précédent, Georges Niang a inscrit 9 points et 2 rebonds en 23 minutes disputées. Cette nuit, il a été plus défensif avec 4 points, 2 rebonds en 14 minutes. Les Sixers vont enchaîner cette nuit un autre match et Niang retrouve son ancien club, le Jazz.

