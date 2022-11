L’attaquant sénégalais a évité une nouvelle défaite du Racing en Ligue 1, en marquant dans les dernières minutes contre Lorient (1-1), ce dimanche.

Non retenu par Aliou Cissé dans la liste pour la Coupe du Monde, Habib Diallo a profité de son dernier match de Championnat avant le début de ce Mondial pour frapper encore aux buts et démontrer qu’il méritait peut-être sa place parmi les 26. L’attaquant de 27 ans a inscrit le but égalisateur de Strasbourg face à Lorient, ce dimanche.

Longtemps menés au score à La Meinau, les hommes de Julien Stéphan s’en sont remis à leur Champion d’Afrique. Entré dans l’heure de jeu, Diallo a marqué d’un plat du pied à la 87e minute. C’est bien évidemment son sixième but de la saison en Ligue 1. Mais Strasbourg, qui aurait mérité la victoire, reste avant-dernier (19e).

🏁 90' C'est fini !

Malgré une fin de match tendue où nos Bleu&Blanc ont poussé, le Racing doit se contenter d'un point !#RCSAFCL (1-1) pic.twitter.com/r3Ub8PgqGJ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) November 13, 2022

