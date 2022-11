Le milieu de terrain des Lions relativise à une semaine du début de la Coupe du Monde.

Dans sept jours, les Lions entameront la Coupe du Monde par un gros choc contre les Pays-Bas. International sénégalais depuis 2019, Krépin Diatta fera bien partie du voyage pour ce qui sera son premier Mondial. Forts de leur titre de Champion d’Afrique remporté au mois de février dernier, les hommes d’Aliou Cissé se veulent conquérants au Qatar à l’heure de s’engager dans cette compétition.

Mais pour Krépin Diatta, qui n’était pas au Cameroun l’hiver dernier en raison d’une grave blessure, il ne faut pas s’enflammer. Dans un entretien accordé à Canal+, le milieu de terrain de l’AS Monaco a souhaité calmer l’euphorie autour de l’Equipe Nationale du Sénégal. « C’est le rêve de tout footballeur (de jouer une Coupe du Monde). Oui, on est champions d’Afrique, ça fait plaisir », a indiqué l’ancien d’Oslo FA.

Avant d’ajouter : « nous allons à un Mondial, il ne faut pas qu’on se dise « on est champions d’Afrique, on doit battre tout le monde ». Il faut qu’on garde notre humilité comme on l’a toujours fait. C’est comme ça qu’on pourrait faire de bons résultats. Il faut essayer de faire le travail et ne pas aller dans l’euphorie, ce serait dangereux. Il faut qu’on se batte tous ensemble pour faire quelque chose pour notre pays. »

🗨️ "Le rêve de tout joueur de participer à la Coupe du Monde" Krepin Diatta (@AS_Monaco) sera dans la sélection du Sénégal pour son premier Mondial 🇸🇳 pic.twitter.com/icGvPQBQS3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 13, 2022

