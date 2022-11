De belles photos et vidéos pour la Coupe du Monde 2022, les supporters de l’Equipe Nationale peuvent compter sur la FSF qui a renforcé son équipement en matériels audiovisuels.

La Fédération Sénégalaise de Football a réceptionné son équipement audiovisuel, destiné à renforcer le département media et communication. Ce matériel d’un coût global d’un peu moins de cent millions de francs CFA et acquis grâce aux fonds FIFA forward accordés aux fédérations pour les aider à développer et à promouvoir le football à tous les niveaux sur leur territoire peut-on lire sur le site de la FSF.

Ce matériel composé d’appareils de captation et de prise de vue et de son (cameras, vidéoprojecteurs, appareils photo, microphones), de matériel de lumière, de stations de montage, de consoles de mixage, de sonorisation permettra à la fédération d’être mieux outillée dans la production audiovisuelle.

wiwsport.com