Dans un entretien accordé au média britannique The Guardian, le portier des Lions a évoqué les objectifs pour la Coupe du Monde 2022.

Un peu plus d’un an et demi seulement après avoir véritablement découvert l’Equipe Nationale, Seny Dieng est sur le point de prendre part à sa première phase finale de Coupe du Monde dans quelques jours. Dans la même année du tout premier titre de Champion d’Afrique, l’objectif du portier de 27 ans et de tous les Sénégalais est de voir les Lions marquer l’histoire au Qatar, d’autant plus que tout semble en place pour réussir avec un groupe pétri de talent et dirigé par un fin tacticien.

« Depuis que je suis jeune, je voulais jouer pour le Sénégal. J’ai regardé le Sénégal se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en 2002 et je savais que je voulais être à ce niveau. La première chose est de sortir du groupe à la Coupe du Monde et ensuite je pense qu’il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons faire. Ramener la première CAN pour le Sénégal, c’est formidable. Nous avons écrit l’histoire. Ça nous donne un super coup de pouce », a déclaré le gardien de Queens Park Rangers.

Seny Dieng a également profité de cet entretien pour évoquer son avenir en club. Dans le viseur d’Everton, de Bournemouth, de Lille ou encore de l’AS Monaco, le Champion d’Afrique rêve secrètement d’évoluer en Premier League et espère le faire avec QPR. « L’important est que nous continuions comme nous faisons et ça pourrait être une très bonne saison. Il reste encore beaucoup à faire. Je ne cache pas que je voudrais jouer en Premier League. Peut-être que ce sera avec QPR. Nous le saurons. »

wiwsport.com