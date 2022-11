Lors de la 16e journée de Premier League, Chelsea et ses Sénégalais ont essuyé une nouvelle défaite face à Newcastle (0-1). Les Blues n’y arrivent plus.

Cette fois, c’est quasi certain que Chelsea est en pleine crise, et la pause pour la Coupe du Monde est forcément la bienvenue au sein du club londonien qui pourra souffler. S’ils sont bien qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, les Blues alignent les mauvais résultats depuis plusieurs semaines, notamment en Championnat.

Eliminé de la League Cup mercredi alors qu’il venait de s’incliner contre Arsenal en Premier League, Chelsea a concédé sa troisième défaite d’affilée en Championnat ce samedi, le cinquième match de rang sans victoire. Malgré la titularisation d’Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, les Blues n’ont pu éviter le revers devant Newcastle (0-1).

S’ils ont réussi à contrer les Magpies pendant plusieurs minutes, les hommes de Graham Potter ont cédé à la 67e. Alors qu’il s’est échappé d’un tacle de Kalidou Koulibaly à l’entrée de la surface, Miguel Almirón lançait Joe Willock qui fusillait Edouard Mendy. L’unique but du jeune anglais a suffi à Newcastle pour enfoncer des Blues désormais provisoirement 8es.

All over at St James' Park. @WhaleFinApp | #NewChe pic.twitter.com/XeMnTJ4FUf

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 12, 2022