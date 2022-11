C’est le dernier match de Cheikhou Kouyaté avec son club avant la Coupe du Monde des nations au Qatar. Nottingham Forest défie sur sa pelouse et devant ses supporters Crystal Palace, l’ancienne formation du joueur Sénégalais. Le milieu de terrain, titularisé dans l’entrejeu, va jouer contre ses anciens coéquipiers pour la première fois depuis son départ cet été suite à la fin de son contrat.

Le match est programmé à 15h00 GMT. Avant cette rencontre, les partenaires de Cheikhou Kouyaté sont classés à la 20ème place du Championnat d’Angleterre et Crystal Palace à la 10ème.

5️⃣ changes from Wednesday

👊 Worrall and Boly continue in defence

💫 Gibbs-White returns to the attack

Our side to face @CPFC this afternoon! 👇 pic.twitter.com/nkyBIgNcvw

— Nottingham Forest FC (@NFFC) November 12, 2022