Au terme d’un gros combat, Nottingham Forest a retrouvé la victoire en Championnat en s’imposant devant Crystal Palace ce samedi (1-0), lors de la 15e journée de Premier League.

Retrouvailles fructueuses pour Cheikhou Kouyaté. Parti de Crystal Palace à l’issue de son contrat cet été et au terme de trois saisons passées au Selhurst Park, le milieu de terrain sénégalais retrouvait les Eagles en Premier League ce samedi 12 novembre. Il l’a fait sous le maillot de Nottingham Forest avec lequel il s’est imposé (1-0) dans cette rencontre au City Ground.

Titularisé, le Champion d’Afrique aura effectué 71 bonnes minutes face à son ancienne équipe. Il a donc assisté de plus près à l’unique but de cette rencontre, marqué par Morgan Gibbs-White à la 54e minute. En décrochant donc sa troisième victoire en Premier League cette saison, la formation de Steve Cooper n’est plus lanterne rouge du classement de PL (18e).

