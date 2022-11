S’il n’est pas le seul grand absent de la liste des 26 pour la Coupe du Monde, Mbaye Diagne n’en reste pas moins l’un des noms les plus clinquants. Réagissant à son absence, l’attaquant a fait part de son agacement.

S’il y a bien une chose qui pose pas mal de débats depuis ce vendredi 11 novembre, il s’agit de la liste des 26 joueurs convoqués par Aliou Cissé pour la Coupe du Monde. Si certains s’interrogent encore des conditions physiques et de disponibilité de Sadio Mané ou que d’autres pointent naturellement du doigt la présence de certains, ce sont sans conteste quelques absents qui animent dans les gros sujets, dont le malheureux Saliou Ciss.

Or, un autre gros mot ressort parmi ceux qui n’ont pas été retenus par coach Aliou Cissé : Mbaye Diagne. Alors qu’il est auteur d’un excellent début de saison, avec huit buts en 13 matchs tous terrains confondus, se classant à la troisième place des meilleurs buteurs sénégalais depuis l’entame de cette saison, tout juste derrière Sadio Mané du Bayern Munich et Iliman Ndiaye de Sheffield United, l’attaquant de Karagümrük a été mis de côté.

Aliou Cissé remotive Mbaye Diagne pour son possible retour en équipe nationale : « C’est pas une affaire de copains… Tu as 5 mois pour la Coupe du Monde » #Senegal 📹@NiangKharagneLohttps://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/CoSk0ZFjYw — wiwsport (@wiwsport) June 15, 2022

De quoi s’agacer..

Le joueur de 31 ans est clairement mécontent, et cela peut se comprendre, d’autant plus que « ce n’était pas une affaire de copains… Il avait 5 mois pour la Coupe du Monde ». Sur son compte Instagram, le joueur aux 11 sélections pour aucun but s’est lâché. « J’écris ce message car je voudrais vous dire à tous, ma chère famille, et mes chers fans, que je suis très déçu. Je ne peux pas mentir car je suis une personne honnête », peut-on lire.

Que son absence soit juste ou pas, Mbaye Diagne « ne s’y attendait pas ». Néanmoins, il apprécie le soutien. « Merci beaucoup pour tous les messages car votre soutien me donnera la force de continuer à bien faire et de ne pas abandonner. J’aime mon pays, je serai le premier fan pour toi comme je l’ai toujours fait merci beaucoup le Sénégal. Allez les Lions, la coupe du monde approche ! C’était un rêve, je suis fière de moi. »

