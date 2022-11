Cinq jours après sa défaite contre Rotherham, Sheffield United s’est repris en Championship en s’imposant contre Cardiff City ce samedi (1-0). Les Blades passent provisoirement en tête du classement.

Cette fois-ci privé des buts de son milieu offensif sénégalais Iliman Ndiaye, resté muet après avoir trouvé le chemin des filets sur ses trois derniers matchs, Sheffield United a pu imposer sa domination. Puisqu’il le fallait bien après la défaite surprise à domicile contre Rotherham United lors de la dernière journée. En déplacement à Cardiff, les Blades se sont en effet imposés sur la plus petite des marges (0-1).

Longtemps tenue en échec et loin à l’abri d’un but des locaux, la formation de Paul Heckingbottom a dû patienter jusqu’à la 64e minute pour trouver la marque. Le but du milieu de terrain international grec George Baldock a suffi aux bonheurs d’Iliman Ndiaye et ses partenaires. Avec cette victoire, Sheffield United passe en tête de Championship, en attendant le choc du dimanche entre Burnley et Blackburn.

3 away wins in a row. 🔥 United head into the World Cup break with 3 points. pic.twitter.com/Y1xK6PqUTA — Sheffield United (@SheffieldUnited) November 12, 2022

wiwsport.com