Objectif : maintenir le rythme et atteindre la barre des 10 buts avant la trêve ! Auteur de neuf réalisations en Championnat cette saison, dont un but à chaque fois lors de ses trois derniers matchs, Iliman Ndiaye voudra certainement poursuivre sur cette lancée avant de se tourner ver la Coupe du Monde.

Alors que Sheffield United se déplace sur la pelouse de Cardiff City ce samedi à l’occasion de la 21e journée de Championship, le milieu offensif des Lions est bien titulaire. Sur le plan collectif, les Blades, 3es au classement, doivent se relancer après leur défaite à domicile lors de la dernière journée, contre Rotherham.

Three changes in Cardiff! ⚔️

With Fleck, McBurnie and Ahmedhodzic absent, Basham and Sharp are recalled, whilst Oli Arblaster is set for his full league debut.#SUFC 🔴 pic.twitter.com/ozit7nynNH

— Sheffield United (@SheffieldUnited) November 12, 2022