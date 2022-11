Le pivot sénégalais Cheikh Sané s’est engagé avec le Boulazac Basket Dordogne pour le reste de la saison.

Après avoir terminé son cursus de formation aux États-Unis, notamment du côté de l’université de Marshall en Virginie de l’Ouest, Cheikh démarre sa carrière professionnelle au Danemark. Lors d’un début de deuxième saison professionnelle convaincant à Naestved, il est recruté pour terminer cette saison en 1ère division grecque. Les saisons 2019-20 et 2020-21 l’amèneront en Suisse respectivement au BBC Nyon et au Starwings de Bâle. Ses bonnes prestations conduisent notre nouvel intérieur à tenter sa première expérience en France du côté d’Aix-Maurienne, bonne équipe du début de saison 2021/2022. D’ailleurs, le 13 novembre, iI avait notamment réalisé une belle performance au PALIO avec 17 points et 6 rebonds. Cette même saison, avec la formation savoyarde il échoue aux portes des play-offs.

Véritable joueur d’équipe ce poste 5, doté d’un bon QI basket, est réputé pour ses qualités défensives. Très actif des deux côtés du terrain, bon joueur d’écran, il participe abondamment au rebond offensif (3,3 par match en 2021/2022) Joueur à l’état d’esprit irréprochable, il aura à cœur d’apporter sa pierre à l’édifice et contribuer à ce que le club réalise une belle saison dans la très dense Pro B.

wiwsport.com avec le BBD