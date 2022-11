Pour son dernier test avant la Coupe du Monde, l’Equateur a été tenu en échec par l’Iraq (0-0), au Cívitas Metropolitano de l’Atlético Madrid ce samedi. Et après ce match, La Tri pourrait faire sans Byron Castillo au Mondial.

Pas de conclusions hâtives car ce ne serait pas nécessaire, mais l’Equateur est loin d’arriver au Qatar avec de véritables certitudes, notamment sur le secteur offensif. Pour son tout dernier match de préparation à la Coupe du Monde, le sixième qu’elle a eu à disputer depuis le mois de juin dernier, La Tri a concédé un nouveau nul vierge, cette fois-ci contre la modeste sélection de l’Iraq (0-0).

Seulement 2 buts marqués en 6 matchs, mais aucun encaissé

Dans un Cívitas Metropolitano plein la craqué, les hommes de Gustavo Alfaro se l’ont joué à l’Atlético Madrid. Ils ont monopolisé le ballon avec pas moins de 74% de possession, dominé leurs adversaires du début jusqu’à la fin, mais jamais ils ne seront parvenus à battre le portier irakien, Jalal Hassan, auteur de quatre arrets dont un sur penalty en toute fin de match devant Gonzalo Plata.

Ce match nul vierge, c’est le troisième d’affilée concédé par l’Equateur entre le mois de septembre et novembre. C’est également le quatrième en six matchs amicaux. S’ils peuvent se vanter de leur solidité défensive, ce ne sera pas de même avec l’attaque. En effet, sur leurs six dernières rencontres, les Equatoriens n’ont inscrit que deux petits buts. Un face au Nigeria (1-0) et un autre contre le Cap-Vert (1-0, en juin).

Au Mondial sans Byron Castillo ?

Cependant, il est important de souligner qu’au Qatar, l’Equateur va bel et bien compter sur sa plus grande arme offensive et son capitaine à savoir l’attaquant de Fenerbahçe Enner Valencia, que Cheikhou Kouyaté connaît bien. En revanche, La Tri pourrait devoir se passer des services de son milieu récupérateur de 27 ans, Carlos Gruezo. Le joueur d’Augsbourg étant contre Bochum ce samedi.

De plus, Byron Castillo ne devrait pas être du rendez-vous. Blessé contre l’Irak après 36 minutes de jeu, le latéral droit pourrait récupérer avant le Mondial mais son cas est très particulier avec cette supposée falsification de dossier… Dans des propos rapportés par AS ce samedi, l’ambassadeur de l’Equateur au Qatar a confirmé que Castillo ne figurera pas dans liste « pour éviter des problèmes ».

😳 Byron Castillo no iría al Mundial “para evitar problemas futuros”https://t.co/DckMPE83Qa — AS Chile (@ASChile) November 12, 2022

