L’entraîneur de Villarreal s’est exprimé sur la convocation de Nicolas Jackson avec le Sénégal pour la Coupe du Monde.

À 21 ans et encore aucune minute en jambes avec l’Equipe Nationale du Sénégal, Nicolas Jackson s’apprête à vivre une grande et belle expérience dans sa jeune carrière. Auteur de trois buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues avec Villarreal cette saison, l’attaquant figure en effet dans la liste des 26 joueurs convoqués par Aliou Cissé pour la Coupe du Monde, au Qatar.

Au sein de son club, la satisfaction est grande pour l’ancien joueur du Casa Sports. « Sa convocation était plus inattendue, mais pour le club et le joueur c’est une immense satisfaction. Lui (Nicolas Jackson), Pau Torres et Yeremy Pino (convoqués avec l’Espagne) seront libérés (du match de Coupe du Roi contre Santa Amalia), car on considère qu’il peut y avoir un risque et il vaut mieux qu’ils ne jouent pas », a déclaré Quique Setién.

wiwsport.com