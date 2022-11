Pathé Ismael Ciss sera du voyage au Qatar suite à sa sélection dans la liste des 26 joueurs pour la Coupe du monde. Il s’est dit heureux de pouvoir représenter son pays pour ce grand rendez vous!

Et oui avec une sélection , on peut bel et bien participer à une coupe du monde. Pathé Ciss vient de le démontrer. Le frère à Saliou Ciss a été inclus ce vendredi dans la liste des 26 joueurs retenus pour le mondial Qatari (20 novembre – 18 décembre).

Ayant honoré le maillot nationale pour la première fois en Septembre dernier, le milieu de terrain du Rayo Vallecano va disputer sa première grande compétition avec l’équipe national du Sénégal. Il s’est réjoui de cette nouvelle sur son compte twitter avec tout de même un petit clin d’œil à l’encontre de son frère Saliou Ciss non sélectionné. « Une immense joie de pouvoir représenter ma nation pour la coupe du monde au Qatar. La Famille sera bien représentée » a t’il déclaré.

Une immense joie de pouvoir représenter ma nation pour la coupe du Monde au Qatar #CDM2022🇸🇳🇶🇦 La Famille sera bien représentée #SC❤️ pic.twitter.com/Yic7QdrSSN — Pathé Ciss #21🇸🇳 (@pathe_22) November 11, 2022

