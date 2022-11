Le coach du bayern Muniche, Julian Nagelsmann s’est prononcé ce vendredi en conférence de presse d’avant-match sur la situation de Sadio Mané qui est actuellement blessé. Le technicien allemand a lancé un message clair au Sénégal.

Présent en conférence de presse d’avant-match face au Schalke O4, Julian Nagelsmann a été interpellé sur la blessure et les chances de voir Sadio Mané disputer la Coupe du monde dans quelques jours. Le technicien a laissé entendre que l’intégrité physique du joueur prime sur tout et que rien ne sera forcé pour sa participation au Mondial avec le Sénégal.

« C’est clair que le Sénégal aimerait qu’il joue, mais s’il a mal, il ne peut pas jouer. Les choses médicales sont au-dessus des choses sportives. C’est le cas pour nous et aussi pour tout le monde. Nous attendons l’inspection de suivi », a déclaré Julian Nagelsmann, ce vendredi en conférence de presse.

Un message clair qui rejoint la déclaration d’Aliou Cissé, un peu plus tôt ce vendredi, pour dire que la star des Lions restera avec son club tout en espérant le récupérer au cours de la compétition. On semble assister à un début de guerre d’institutions entre le Bayern Munich et la Fédération Sénégalaise de Football. Le club bavarois veut garder son joueur et le soigner tandis que les dirigeants sénégalais veulent absolement avoir Mané dans le groupe des Lions pour ce mondial.

wiwsport.com