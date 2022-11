Moussa Niakhaté n’a pas été sélectionné pour participer à la Coupe du monde 2022. Le joueur de Nottingham est actuellement convalescent après sa blessure à l’ischio jambier.

Convoqué pour la première fois en septembre dernier malgré sa blessure à l’ischio jambier, Moussa Niakhaté n’a pas été retenu dans la liste des joueurs pour la Coupe du monde. Le joueur qui est éloigné des terrains depuis mi-aout a toutefois souhaité bonne chance à ses « frères » du Sénégal qui joueront le mondial même s’il a évoqué son éloignement des pelouses qu’il a mal vécu.

« Les derniers mois ont été difficiles pour moi, regarder mes coéquipiers depuis la ligne de touche et ne pas pouvoir me battre avec eux sur le terrain a été la partie la plus difficile […] Ma convalescence se passe bien et je serai de retour plus fort en 2023 […] Je souhaite également à mes frères du Sénégal tout le meilleur au Qatar. Aux 26 élus, nous vous accompagnons à chaque étape ! Allez vivre vos rêves d’enfants et faites la fierté de notre pays! » a affirmé Moussa Niakhaté sur son compte Instragram.

wiwsport.com