Non retenu pour la Coupe du Monde puisque suspendu, Keïta Baldé a fait passer un long et très émouvant message sur ses réseaux, quelques heures après la publication de la liste des 26 joueurs.

Il sera sans doute le joueur le moins déçu par son absence à la Coupe du Monde, d’autant plus qu’il en avait conscience depuis plusieurs semaines. Après avoir cheminé avec l’Equipe Nationale depuis son arrivée en mars 2016, Keïta Baldé va manquer pour la première fois, au Qatar, l’occasion de disputer une compétition majeure avec les Lions. Suspendu jusqu’en décembre pour violation des règles antidopage en Italie, le joueur de 27 ans ne pouvait pas être retenu par Aliou Cissé dans la liste des 26 pour le Mondial 2022.

Quelques heures après la publication de cette liste, KDB a profité de son absence dans la convocation pour réagir publiquement pour la première fois depuis sa suspension survenu à la mi-septembre. « Aujourd’hui, il n’y a pas de place pour la tristesse dans ma tête et dans mon cœur. La joie de voir mon pays représenté à la Coupe du Monde par ces 26 gars fantastiques et cette délégation qui sont comme une famille pour moi, est bien plus grande que tout le reste », a écrit l’attaquant du Spartak Moscou sur son compte Instagram.

Depuis son domicile, le Champion d’Afrique sera de tout cœur avec ceux qui restent encore ses coéquipiers, pour un seul but. « Le Sénégal pour moi, c’est le bonheur, l’humilité, la joie de vivre, le sacrifice, la famille. Le Sénégal est ma maison. Dans les semaines à venir, mon cœur sera à la maison, avec les garçons, au Qatar. Je me sentirai le 27ème joueur du groupe, mais je serai surtout le premier fan de ces couleurs, fier de voir l’équipe Championne d’Afrique se battre sur le terrain pour ce grand pays », a poursuivi le joueur formé au Barça.

Enfin, pour terminer, Keïta Baldé « tiens à remercier le sélectionneur Aliou Cissé et la Fédération Sénégalaise de Football pour la proximité et le soutien dont ils m’ont témoigné en ce moment particulier, me faisant sentir au quotidien partie intégrante de l’équipe nationale. Un immense merci également à mon club, le Spartak Moscou, qui ne m’a jamais fait manquer de tout son soutien pour être bientôt de retour disponible dans les meilleures conditions. »

wiwsport.com