La cinquième journée de Ligue 1 sénégalaise débute ce samedi 12 novembre avec plusieurs grosse affiche notamment la sortie du leader Teungueth FC qui reçoit Diambars à 16 H 30 ce samedi.

Battu pour la première fois de la saison en championnat par l’US Gorée, les hommes de Mbaye Badji accueillent les académiciens de Diambars (5e) au Stade Ngalandou Diouf pour se relancer. Par ailleurs la formation de Saly est en pleine forme et l’a démontré lors de sa victoire nette et sans bavure contre le Casa Sports le week-end dernier (3-1).

Jaraaf qui a intégré le top 3 après sa victoire contre Génération Foot lors de la dernière journée fera face à l’US Gorée tombeur surprise du Teungeuth FC. Les poulains de Youssouph Dabo peuvent viser plus haut en cas de succès contre l’équipe insulaire 13e de la Ligue 1.

Sonacos en quête d’un premier succès

Au stade Ely Manel Fall, Sonacos doit briser la dynamique dans laquelle il s’est inscrit depuis le début de la saison. En effet le champion en titre de la Ligue 2 est sur une pauvre série de 4 matchs nuls d’affilée sur le même score de 0-0 et doit stopper cette dynamique avec une victoire impérative contre le dernier du classement Cneps Excellence.

Dans le même temps à Mbour, Génération Foot doit lui aussi arrêter sa spirale négative. Les grenats sont en effet sur trois matchs de rang sans victoires dont deux défaites et se situent actuellement à la 11e place du championnat. Le club académicien de Déni fera face au Stade de Mbour (6e) ce samedi à 16 H 30 avec comme objectif de recoller dans le haut du classement. Les deux équipes n’ont gagné qu’une seule fois après quatre journées.

Le dimanche, trois matchs seront à l’affiche dont Guédiawaye FC – AS Douanes et Casa Sports – Dakar Sacré Cœur. Les crabes de Guédiawaye dans le milieu du tableau du championnat reçoivent au stade Ibrahima Boye les Gabelous de l’AS Douanes. Les deux équipes se suivent au classement et sont respectivement septième et huitième de la Ligue 1.

Le Casa Sports pour se relever de la claque subie le weekend dernier

Le Casa Sports quant à lui doit relever la tête après sa première défaite de la saison subie contre Diambars le weekend précèdent. Les coéquipiers d’Aimé Tendeng reçoivent à Aline Sitoé Diatta le Dakar Sacré Cœur et son meilleur buteur du championnat Moussa Kanté. Les poulains d’Ansou Diadhiou sont dauphin du TFC tandis que ceux de Hassane Fall occupent la 9e place.

Pour finir l’AS Pikine (4e) jouera à priori un match simple contre la Linguère de Saint Louis (10e) à Alassane Djigo ce dimanche.

