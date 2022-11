Sadio Mané blessé avec le Bayern en championnat contre le Werder Brême (6-1), a vu sa participation à la prochaine Coupe du Monde mise en doute. Aliou Cissé qui l’a finalement convoqué déclare que sa blessure ne nécessite pas d’opération.

Même si un doute demeure sur l’état de santé de Sadio Mané, Aliou Cissé a affirmé que la blessure de l’attaquant du Bayern Munich ne demande pas une opération. Une bonne nouvelle pour le Sénégal qui compte vraiment sur sa star pour réussir sa participation au mondial.

« La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura pas d’opération. C’est une très très bonne nouvelle. On s’est donné la possibilité de se retrouver la semaine prochaine et ça va coïncider que sa blessure va toucher une semaine, peut-être 10 jours. On fera un autre IRM de contrôle pour voir l’évolution de cette blessure. J’ai préféré le garder dans le groupe parce que c’est une situation qu’on a déjà connue avec Ismaila Sarr à la CAN et on a su bien le gérer. Sadio Mané est un joueur à part dans notre effectif. Il est important de continuer de suivre sa blessure en espérant d’ici deux ou trois semaines qu’il aura une évolution. On est vraiment optimiste. On se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir justement le récupérer, » dixit Aliou Cissé ce matin à l’occasion de la publication de la liste des Joueurs qui prendront part à la Coupe du monde au Qatar.

L’attaquant Sénégalais, double ballon d’Or Africain et leader technique de cette sélection, est touché au péroné droit, selon le diagnostic communiqué par son club, et ne jouera pas samedi en championnat contre Schalke 04.