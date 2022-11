Le Sénégal s’apprête à disputer sa troisième phase finale de la Coupe du Monde de son histoire et sa deuxième consécutive. Pour sa nouvelle campagne au Qatar Aliou Cissé qui a construit solide, cohérente et capable de réaliser une bonne performance au Mondial pourra également compter sur l’expérience « des anciens »

Éliminée en 2018 en Russie, à cause du nouveau règlement de la FIFA sur le fair-play, alors qu’ils étaient à égalité de points avec le Japon, la sélection sénégalaise qui entamera cette nouvelle aventure avec le statut de champion d’Afrique, rêve grand. Si le staff de cette équipe est resté intact depuis le dernier mondial, Alou Cissé va débarquer au Qatar avec un effectif largement renouvelé, seulement 8 joueurs devront partir de cette nouvelle aventure.

Les Assurés

Il n’est plus à présenter dans la sélection sénégalaise, Kalidou Koulibaly s’est confortablement installé en patron dans la défense des Lions depuis son arrivée en 2015. Dans l’aventure du mondial de Russie, le natif Saint-Dié-des-Vosges, dirigera la troupe de Cissé avec le statut de capitaine, cette fois-ci. À ses côtés, il aura, Youssouf Sabaly. Le latéral de Bétis Séville a été longtemps absent de la tanière en raison d’une blessure au droit antérieur de la cuisse gauche, qui lui a d’ailleurs fait manquer la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun où le Sénégal a été sacré champion d’Afrique.

De retour en mars 2022, avant de rater les deux dernières amicales de ses coéquipiers, le joueur de 29 ans participera à sa deuxième phase finale de la joute mondiale. C’est également le cas de Gana Gueye. L’actuel joueur le plus capé de l’effectif d’Aliou Cissé, sera de la partie. Le sélectionneur va également compter sur son soldat, Cheikhou Kouyaté. L’infatigable milieu de terrain de Nottingham. En attaque on retrouve sans surprise Sadio Mané, malgré sa blessure annoncée, le double ballon d’Or Africain sera bien un élément essentiel sur lequel le Sénégal peut compter pour atteindre ses objectifs dans ce mondial. Parmi les plus jeunes joueurs sénégalais de la dernière édition, quatre ans après, Ismaila Sarr sera l’un des plus attendus. L’attaquant de Watford devrait davantage prendre ses responsabilités et suivre les pas de l’attaquant du Bayern Munich.

Les Non assurés

Au poste de gardien de but, il aura peut-être la présence d’Alfred Gomis. Le gardien sénégalais dans les tunnels depuis le début de saison avec son club le Stade Rennais, est susceptible malgré son manque de temps de jeu, de faire partie de la liste de Cissé. Son statut d’ancien pourrait jouer en sa faveur. Si c’est le cas, le portier sera parmi les rescapés. L’autre dossier qui surfe dans le doute reste le retour de Saliou Ciss. Le latéral gauche, actuellement sans club, est dans une position très délicate. Ce qui pourrait le faire rater son deuxième mondial de sa carrière. Dans le cas contraire, c’est-à-dire, qu’il bénéficie toujours la confiance de Cissé et que ce dernier décide de lui faire embarquer sur le navire en direction de Qatar. Il portera alors la liste des rescapés à huit.

Les 23 Lions pour la Coupe du Monde en Russie

Gardiens : Abdoulaye Diallo (Stade Rennais, France), Khadim Ndiaye (Horoya Athletic Club, Guinée), Alfred Gomis (SPAL, Italie).

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Lamine Gassama (Alanyaspor, Turquie), Kara Mbodji (Anderlecht, Belgique), Youssouf Sabaly (Girondins de Bordeaux, France), Moussa Wague (KAS Eupen, Belgique), Salif Sané (Hanovre, Allemagne), Saliou Ciss (Valenciennes, France).

Milieux : Pape Alioune Ndiaye (Stoke City, Angleterre), Cheikh Tidiane Ndoye (Birmingham, Angleterre), Cheikhou Kouyate (West Ham, Angleterre), Alfred Ndiaye (Wolverhampton, Angleterre), Idrissa Gana Gueye (Everton, Angleterre).

Attaquants : Balde Keita (Monaco, France), Ismaïla Sarr (Stade Rennais, France) Moussa Sow (Bursaspor, Turquie), Moussa Konaté (Amiens SC, France), Sadio Mane (Liverpool, Angleterre), Diafra Sakho (Stade Rennais), Mbaye Niang (Torino, Italie), Mame Biram Diouf (Stoke City, Angleterre).

Quatre réservistes : Adama Mbengue (Caen, France), Fallou Diagne (Metz, France), Famara Diedhiou (Bristol, Angleterre), Henri Saivet (Sivasspor, Turquie).

