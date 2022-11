Blessé au péroné et annoncé très incertain pour la Coupe du Monde, Sadio Mané sera pourtant bel et bien présent dans la liste des 26 joueurs convoqués par Aliou Cissé ce vendredi. Si ce choix du sélectionneur semble réjouir tout un peuple, il n’aurait pas été bien reçu par le Bayern Munich.

En effet, d’après les informations de Sport BILD, le club bavarois serait mécontent du fait que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et son technicien, Aliou Cissé, aient pris la décision de faire appel à l’attaquant de 30 ans. A voir maintenant quelle sera la réponse du sélectionneur à ce sujet.

Despite his injury, the federation of Senegal wants to nominate Sadio Mané for the World Cup. The Club @FCBayern is not happy about this decision https://t.co/amTJCDXhPv

— Christian Falk (@cfbayern) November 11, 2022