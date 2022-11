Peu après Aliou Cissé, le sélectionneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, a rendu publique sa liste de joueurs pour prendre part à la Coupe du Monde. Premier adversaire du Sénégal, les Hollandais iront avec un groupe de 26 footballeurs. Parmi ceux-ci, figurent le nom de Xavi Simons (19 ans). Le milieu de terrain offensif du PSV Eindhoven n’avait encore jamais été appelé en sélection.

La liste des Pays-Bas

Gardiens : Justin Bijlow, Andries Noppert, Remko Pasveer

Défenseurs : Virgil van Dijk, Nathan Akt, Daley Blind, Jurriën Tomber, Denzel Dumfries, Stefn de Vrij, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Jeremie Frimpong

Milieux : Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Davy Klasssen, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo, Marten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons

Attaquants : Memphis Depay, Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang, Wout Weghorst

Here it is. Our World Cup squad! 🦁🇳🇱#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/s4KMWBvJQU

— OnsOranje (@OnsOranje) November 11, 2022