Le sélectionneur des Lions a décrypté certains de ses choix devant les médias vendredi en vue de la Coupe du Monde.

Au mois de février 2022, l’Equipe Nationale s’était hissée au sommet de l’Afrique en remportant pour la première fois de son histoire la Coupe d’Afrique des Nations. Quelques mois plus tard, les Lions s’apprêtent à disputer la Coupe du Monde (20 novembre ; 18 décembre) avec un statut bien différent de celui des éditions 2002 et 2018, dans lesquelles le Sénégal a participé.

A quelques jours de cette grande compétition, Aliou Cissé faisait face à la presse ce vendredi 11 novembre pour dévoiler la liste des 26 joueurs retenus. L’occasion pour lui de s’exprimer. « Le contexte difficile et exceptionnel nous fait faire des choix exceptionnels, avec l’ambition de préserver la stabilité, l’équilibre pour mieux protéger notre équipe. C’est dans ce sens que nous avons choisi de prendre quelques résolutions », avance le sélectionneur.

Dans le groupe auquel il a fait appel, El Tactico a gardé la plus grande ossature de l’équipe qui a remporté la CAN. En même temps, il compose entre jeunesse et expérience, d’autant plus que 6 joueurs étaient déjà en Russie, en 2018, pendant que la vingtaine découvrira les joutes mondiales. « Nous privilégions la constance et l’équilibre. Cette compétition se situe dans une période qui impose des adaptations stratégiques. Chaque équipe devra optimiser », explique t-il.

« Les 26 joueurs retenus correspondent à ses impératives. J’ai choisi une équipe aguerrie, disposée à répondre aux enjeux. Quelque soit l’adversaire ou la situation, il faudra nous adapter et faire face. Certains dans ce groupe sont expérimentés, d’autres sont des jeunes joueurs, mais ils sont tous des compétiteurs de haut niveau pour faire face à un défi d’envergure. Nous avons acquis de l’expérience lors de la Coupe du Monde de 2018 et dans les précédentes CAN. Cela nous permet aujourd’hui de faire face à ses enjeux. A nous d’être ponctuels et dignes aux espoirs des supporters sénégalais. »

